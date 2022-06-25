РФ багато років перешкоджала Україні купувати снаряди – The Washington Post

Українська влада пов’язувала з російськими диверсантами вибухи на двох крупних українських складах

Перед тим, як розв’язати війну проти України, Росія роками докладала прихованих зусиль, щоби не дати українській стороні закупати снаряди для артилерії у інших країнах. Про це повідомило видання The Washington Post.

«В Україні закінчуються запаси снарядів для більшості артилерійських систем, частково через таємну російську кампанію завад і диверсій протягом останніх восьми років, включно з підривами ключових складів боєприпасів у Східній Європі, які чиновники пов’язують з москвою», – зазначає видання.

Зокрема, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, яку цитує видання, Росія випускає понад 60 тис. снарядів на добу, що вдесятеро перевищує кількість з українського боку. Оскільки більшість української артилерії донедавна мала калібри старого радянського зразку – 122 мм і 152 мм, крім самої Росії та окремих країн у Східній Європі їх мало де можна дістати ще.

«Росія витратила роки зусиль, спрямованих проти українських та інші східноєвропейських складів і постачальників боєприпасів, перш ніж розпочати своє повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого. Росія також зробила інші кроки, щоби самій придбати боєприпаси або іншим чином перешкодити їх продажу Україні», – пише видання.

У цьому зв’язку зазначається, що в 2014 році, коли РФ вперше вторглася в Україну, офіцери в/ч 29155 ГРУ ГШ Росії здійснили диверсійний акт на складах боєприпасів у Чеській Республіці. Наступного року, за даними Bellingcat, росіяни застосували нервово-паралітичний агент, щоб отруїти болгарського чиновника, який відповідав за продажі зброї Україні. За даними болгарської прокуратури, російських диверсантів, крім того, підозрюють у чотирьох вибухах на складах зброї в країні з 2011 по 2020 роки. В Софії кажуть, що Москва мала на меті зірвати постачання в Україну й Грузію.

«Російське ГРУ, очевидно, провело кампанію по всій Європі, щоби спробувати зірвати поставки боєприпасів в Україну Вони, ймовірно, робили це передбачливо», – прокоментував ситуацію американський військовий аналітик Майкл Кофман.

Крім того, зазначається, що українська влада пов’язувала з російськими диверсантами вибухи на двох крупних українських складах у 2017 році, де зберігалося загалом понад 220 тонн боєприпасів. У 2018-му році в Чернігівські області був підірваний ще один склад, де зберігалося 88 тисяч тонн снарядів. Це нанесло суттєвих втрат обороноздатності України, зазначається в публікації.

З усім тим, ситуацію зараз рятують поставки озброєння і боєприпасів з країн НАТО. Колишній командувач США в Європі генерал Ходжес у цьому зв’язку висловив оптимізм, що справи ЗСУ незабаром покращаться.

Нагадаємо, Резніков розповів про «безлімітний ресурс» ворогів. Російські війська в бойових діях застосовують по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.

Західна артилерія вже сильно змінює картину боїв, однак у противника фактично безлімітний ресурс на боєприпаси.

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