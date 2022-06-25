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    Події в Україні

    Міноборони США оцінило відхід ЗСУ з Сєвєродонецька

    Міноборони США оцінило відхід ЗСУ з Сєвєродонецька
    фото з відкритих джерел

    Відомство схвалює крок українських захисників

    У Міноборони США схвалюють виведення військ з Сєвєродонецька у Луганській області. Про це сказав представник Міноборони США у Sky News.

    «Відходячи із Сєвєродонецька, ЗСУ займають положення, у якому зможуть краще тримати оборону», – сказало джерело інформації.

    Зазначається, що чиновник говорив на умовах анонімності.

    Нагадаємо, захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

    Як відомо, раніше з’явилася інформація, що вночі на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

    Бутусов наголосив, що українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах.

    Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомляє і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

    Нагадаємо, Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ Міноборони війна чиновник Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони США оцінило відхід ЗСУ з Сєвєродонецька