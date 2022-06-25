Мінус пункт керування та нафтобаза: радник Банкової про успіхи ЗСУ під Ізюмом

Згоріло кільки десятків бензовозів ворога

Збройні Сили України під Ізюмом розбили пункт керування однієї з російських дивізій. Окрім цього, за даними радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, українські сили точним попаданням розбили нафтобазу і декілька десятків бензовозів на Ізюмському напрямку. Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

«Під Ізюмом розбили нафтобазу і декілька десятків бензовозів. Також під Ізюмом попали в пункт керування однієї з російських дивізій, якої тепер вже не існує. Там дуже не радісно наступати російським військам», – сказав радник.

Як повідомляли раніше, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія готується до нового наступу на Ізюм. Зокрема, окупанти намагаються створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ.

Нагадаємо, Арестович розповів, яке «звірятко» підкрадається до рашистів біля Херсона та на Запоріжжі.

Також Арестович розповів, чи зможуть окупанти захопити всю Донецьку область.

До слова, Кулеба заявив, що єдиною перевагою, яку має Росія на війні проти України, є артилерія.

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