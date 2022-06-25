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    Події в Україні

    ЗСУ на півдні знищили «Гіацинт» та два російські Т-72

    Українські військові продовжують знищувати ворога на півдні - ЗСУ на півдні знищили «Гіацинт» та два російські Т-72
    Українські військові продовжують знищувати ворога на півдні
    фото: Генштаб ЗСУ

    Наші штурмовики завдали удар по скупченню противника в районі Снігурівки

    За добу на півдні Збройні сили України (ЗСУ) знищили 46 росіян, два танки Т-72 та крупнокаліберну 152-міліметрову гармату «Гіацинт». Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

    Також знищені сім одиниць іншої броньованої техніки.

    «В підсумку підтверджені втрати противника за добу складають 46 рашистів, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата «Гіацинт», два танки Т-72 та сім одиниць іншої броньованої техніки», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що нашими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами – в районі Олександрівки.

    «На Миколаївщині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні «Орлани-10». Ще одна «пташка-розвідниця» заземлена безповоротно», – повідомили в ОК «Південь».

    Також оперативне командування нагадало, що загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу. Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя.

    Нагадаємо, близько 21 години 24 червня російські війська обстріляли місто Зеленодольськ на Криворіжжі.

    Також рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування.

    Крім того, ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на півдні знищили «Гіацинт» та два російські Т-72