У ФРН знову можуть відкласти рішення про створення нового класу фрегатів



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Фрегат класу MKS 180

Берлін має намір закупити шість кораблів класу MKS 180

Очільник федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Деніел-Гюнтер (Німеччина) заявив про те, що остаточне рішення щодо виробника нових фрегатів класу MKS 180 може бути прийняте до кінця 2019 року. Але при цьому він не виключив перенесення остаточного рішення на перший квартал 2020 року.

Про це повідомляє ресурс Naval Today. До цього Міністерство оборони ФРН заявляло про те, що контракти по новому класу фрегатів будуть підписані іще в першій половині 2019 року. Вартість проекту оцінюється в 4 млрд євро.

Рішення про створення кораблів класу MKS 180 було прийняте в 2015 році. Перший новий фрегат має поповнити флот ФРН вже в 2023 році. Загалом Берлін планує закупити 6 кораблів. Проте на сьогодні відома ціна лише перших 4 фрегатів. Водозміщення майбутніх кораблів може варіюватися від 6 тисяч до 10 тисяч тон.

Нагадаємо, що на початку березня канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула пропозицію віце-президента США Майкла Пенса направити військові кораблі ФРН через Керченську протоку, щоб продемонструвати Росії жорстку позицію Заходу.

До слова, відповідно до проекту фінансування американського флоту на 2020 рік чисельний склад цього роду військ знову буде складати 300 кораблів. На 2023 рік відповідно до закону кількісний склад ВМФ США має складати 314 кораблів. В 2002 році, для порівняння, кількість кораблів американського флоту складала 313 суден. Загалом же на 2020 рік командування флоту передбачає отримати бюджет в 205,6 млрд доларів.