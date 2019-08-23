Військові країн-союзників на парадах до Дня Незалежності позитивно впливали на імідж України – історикиня



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Тетяна Водотика, історикиня, співавторка книги «Ігри відображень. У пошуках власного іміджу»

Відсутність параду може бути сигналом зовнішньому світу, що Україна вже не бореться, що у нас уже мир, каже історикиня Тетяна Водотика

Відсутність військового параду до Дня Незалежності може дати негативний сигнал світу, що Україна вже не бореться, що у нас уже мир, і нам не потрібно допомагати. Таку думку висловила історикиня, співавторка книги «Ігри відображень. У пошуках власного іміджу» Тетяна Водотика під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Історикиня висловлює занепокоєння, що шостий президент України не продовжить традицію свого попередника щодо наголосу на збройних силах.

«Перший очевидний тред, який був згенерований у 2014 році, і який очевидно не буде продовжений, це наголос на збройних силах. Я маю на увазі відсутність параду на День Незалежності. Звісно, є різні думки, що парад – це радянська традиція. Але на сході України до сих пір наші солдати відстоюють територіальну цілісність. Отже, параду збройних сил на День Незалежності не буде. Очевидно, що нинішнє керівництво держави вирішило від цього відмовитися. Добре це чи погано, покаже час. Але на мою думку, це небезпечно», - каже Водотика.

На її переконання, в Україні за останні п’ять років з’явився соціальний прошарок людей, які воювали, які мають бойовий досвід. Для них армія, збройні сили щось означають. «Чи сприймають вони це (відсутність параду – Главком) як нехтування їхньою думкою? Імовірно, що так. Є люди, для яких нехтування парадом є нехтуванням збройною традицією українців як нації. Сто років тому паради в Українській народній республіці проводилися», - продовжує Водотика.

Відсутність параду може бути сигналом зовнішньому світу, що Україна вже не бореться, що у нас уже мир. «І тоді може виникнути запитання, а навіщо допомагати Україні у її боротьбі? Окрім тут, є ще один момент союзницьких відносин. Нашими військовими союзниками є Польща, країни Балтії, США. На попередніх парадах в Україні їхні військові підрозділи були присутні. Це був важливий іміджевий момент», - наголошує співавторка книги про імідж Української держави.

Військовий парад до Дня Незалежності у 2017 році:

Варто також згадати в цій ситуації і вимушено-переміщених осіб. «Мені здається, що відсутність військового параду може наштовхнути цих людей на думку, що ніхто їхні домівки уже не буде визволяти», - розмірковує Водотика.

Історикиня також дала пораду команді шостого президента щодо формування позитивного іміджу України.

«Перш за все треба звертати увагу на історію. Історія вчить і є величезним джерелом натхнення та кейсів. Варто також звертати увагу на символічні речі. Парад же не просто про марш, демонстрацію військової сили, він - про гордість. І нехай зараз це звучить анахронізмом, але гордість є цінністю. Звертати увагу на політичну культуру, яка вже сформувалася шостим президентом. Мова йде про стиль, про етикет, про повагу до жінки і про гендерну рівність. Я порадила б ще не ліквідовувати роботу тих міністерств і відомств, які відповідають за роботу у формуванні іміджу України. І насамкінець, треба проводити дослідження на тему «Як сприймають, якою бачать Україну за кордоном», які свого часу проводив Інститут світової політики. Такий аналіз допоможе формувати правильний образ нашої країни», - підсумувала Водотика.

Переглянути запис прес-конференції:

Як відомо, на Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.

«Давайте прикрасимо в жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати українські прапори з вікон. Щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стали жовто-синіми», - сказав президент у відеозверненні.

До слова, День Державного прапора був встановлений указом президента України від 23 серпня 2004 року.

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