Військовим до Дня Незалежності виплатять премії – тисячу або дві тисячі гривень



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Військовий парад до Дня Незалежності, 24 серпня 2018 року

24 серпня Україна святкуватиме 28-му річницю Незалежності

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України.

Про це він повідомив 20 серпня у Facebook.

«Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень. Військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході, - по 2 тисячі гривень», - зазначив Полторак.

Як відомо, у Києві відбулася перша репетиція Маршу захисників. Марш захисників має стати альтернативою військового параду, що скасував цього року президент Володимир Зеленський.

9 липня Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду 24 серпня.

Як повідомлялося, на День Незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада.

Вже понад дев’ять тисяч ветеранів зареєструвалися на марш у День Незалежності.