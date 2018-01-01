Військові літаки США продовжать польоти над Чорним морем

Російський винищувач здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем

США продовжать направляти військові літаки в міжнародний повітряний простір над Чорним морем попри недавнє перехоплення американського літака російським винищувачем. Про це заявив представник Комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Кеннет Маккензі, передає «Інтерфакс-Україна». «Ми літаємо в міжнародному



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Російський літак перебував на відстані близько 1,5 метра від літака США

Російський винищувач здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем

США продовжать направляти військові літаки в міжнародний повітряний простір над Чорним морем попри недавнє перехоплення американського літака російським винищувачем.

Про це заявив представник Комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Кеннет Маккензі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми літаємо в міжнародному повітряному просторі, а над Чорним морем - міжнародний простір. У нас є всі права перебувати там, і польоти триватимуть», — сказав він.

«Це (перехоплення американського літака-розвідника — ред.) були небезпечні і непрофесійні дії росіян», — наголосив він.

29 січня ЗМІ повідомили, що російський винищувач здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Нагадаємо, начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що сучасна Російська Федерація становить найбільшу загрозу для Великобританії.

25 листопада російський винищувач Су-30 здійснив небезпечне перехоплення американського розвідувального літака P-8A Poseidon над Чорним морем.