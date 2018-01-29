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    Російський винищувач небезпечно перехопив літак США над Чорним морем

    Російський літак перебував на відстані близько 1,5 метра від літака США
    Російський винищувач здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяви трьох посадовців Пентагону. Американські льотчики зазначили, що російський літак перебував на відстані близько 5 футів (1,5 метра) від літака США. Один з
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    Російський літак перебував на відстані близько 1,5 метра від літака США

    Російський винищувач здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на заяви трьох посадовців Пентагону.

    Американські льотчики зазначили, що російський літак перебував на відстані близько 5 футів (1,5 метра) від літака США.

    Один з чиновників повідомив, що через маневр російського винищувача літак ВМС США достроково припинив роботу. Йдеться про патрульний літак P-3 Orion.

    Військово-морські сили США в Європі, які контролюють операції США в регіоні, підтвердили інцидент .

    Повідомляється, що небезпечне перехоплення здійснив винищувач Су-27 .

    Нагадаємо, начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що сучасна Російська Федерація становить найбільшу загрозу для Великобританії.

    25 листопада російський винищувач Су-30 здійснив небезпечне перехоплення американського розвідувального літака P-8A Poseidon над Чорним морем.

    Росія США літак
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