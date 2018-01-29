Російський винищувач небезпечно перехопив літак США над Чорним морем

Російський літак перебував на відстані близько 1,5 метра від літака США

Російський винищувач здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяви трьох посадовців Пентагону. Американські льотчики зазначили, що російський літак перебував на відстані близько 5 футів (1,5 метра) від літака США. Один з