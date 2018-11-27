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    Військові попередили про фейкові повідомлення щодо «мобілізації та облав»

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    Військові наголошують, що&nbsp;поширення неправдивої інформації завдає шкоди обороноздатності України - Військові попередили про фейкові повідомлення щодо «мобілізації та облав»
    Військові наголошують, що поширення неправдивої інформації завдає шкоди обороноздатності України

    Всі офіційні оповіщення громадян будуть здійснюватися через військові комісаріати згідно з чинним законодавством та за допомогою офіційних джерел інформації, - повідомляють військові

    Після прийняття рішення про введення в частині регіонів України воєнного стану на мобільні телефони громадян почали надходити провокативні повідомлення про початок мобілізації та облави працівників військкоматів у публічних місцях, а саме – вокзалах, площах, вулицях міст тощо.. Про це йдеться на сторінці у Facebook оперативного командування «Південь».

    «Повідомляємо: зазначена нформація не відповідає дійсності, є провокативною та такою, що має на меті дестабілізувати військово-політичну ситуацію в Україні. Найімовірніше, це є справою «рук» російських пропагандистів та їх прибічників. У зв'язку з цим, звертаємо увагу людей, які несвідомо потрапили під їх вплив, що поширення неперевіреної, а в даному випадку — неправдивої інформації завдає шкоди обороноздатності України», — поінформували в оперативному командуванні «Південь».

    Також зазначається, у разі необхідності всі офіційні оповіщення громадян будуть здійснюватися через військові комісаріати згідно з чинним законодавством та за допомогою офіційних джерел інформації.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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