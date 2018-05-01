Окупанти будують другу злітну смугу на військовому аеродромі «Бельбек» у Криму

Нова смуга розташована паралельно до вже існуючої і матиме довжину близько 4 тис. метрів

В окупованому Криму поблизу міста Севастополь виявлено будівництво другої посадкової смуги на військовому аеродромі «Бельбек». Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ). «Станом на кінець квітня у Криму поблизу м.Севастополь виявлено будівництво другої посадкової



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Злітна слуга в аеропорту «Бельбек», архівне фото

Нова смуга розташована паралельно до вже існуючої і матиме довжину близько 4 тис. метрів

В окупованому Криму поблизу міста Севастополь виявлено будівництво другої посадкової смуги на військовому аеродромі «Бельбек».

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

«Станом на кінець квітня у Криму поблизу м.Севастополь виявлено будівництво другої посадкової смуги на військовому аеродромі «Бельбек». Дані отримані за допомогою космічної зйомки», - йдеться у повідомленні.

На території аеродрому зараз активно ведуться грунтові роботи, які були розпочаті у січні поточного року і є підготовчим етапом до проведення асфальтобетонних робіт з будівництва нової злітно-посадкової смуги (ЗПС), які також вже розпочато.

Нова смуга розташована паралельно до вже існуючої ЗПС і матиме довжину близько 4 тис. метрів.

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«Це може свідчити про наміри окупаційної влади створити резервні шляхи сполучення півострова з територією РФ на випадок перебоїв у роботі аеропорту «Сімферополь» або невдачі з проектом будівництва Керченського мосту», – повідомили у прес-службі.

Зазначається, що будівництво проводить міністерство оборони РФ, «що також може свідчити про наміри посилення військової присутності РФ на території окупованого півострова, в тому числі у частині військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони».

Крім того, зафіксовані параметри нової смуги свідчать про те, що після завершення будівництва аеродром «Бельбек» зможе приймати всі типи літаків військової авіації, включаючи стратегічну.

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