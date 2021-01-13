Військові випробовували український кулемет арктичним холодом

Кулемет більше доби тримали у спеціальній морозильній камері, після чого з нього здійснили серію пострілів

Кулемет КТ-7,62 після доби арктичного морозу вдало пройшов бойові випробування

Кулемет КТ-7,62, розробки та виробництва заводу «Маяк» пройшов випробування холодом.

Про це пресслужба підприємства написала у себе на сторінці у Facebook.

Для цього кулемет більше доби тримали у спеціальній морозильній камері, після чого з нього здійснили серію пострілів передбаченою програмою випробувань.

Випробування відбувалось у лабораторії підприємства.

«Арктичний холод, африканська спека, вологість екваторіальних джунглів і проникливий пісок пустелі – всі ці умови можливо штучно відтворити у випробувальному комплексі центральної заводської лабораторії заводу Маяк», – йдеться у повідомленні

Перед тим як кулемет КТ-7,62 пройшов випробування холодом, важливим етапом тестувань був відстріл танковим кулеметом КТ-7,62 25 тисяч набоїв, таким чином його перевіряли на живучість.

Випробування на живучість тривали 10 днів, а кліматичні випробування – 15 діб, їх проводили фахівці заводу «Маяк» за участі представників ВП 1285 МОУ, за кошти підприємства.

Як заявляє пресслужба ДК «Укроборонпром», АТ «Завод «Маяк» став другим збройовим заводом у світі, який здійснив випробування з настрілом у 25 000.

Результати періодичних випробувань 22 вересня затвердили представники Військового представництва 1285 Міністерства оборони України.

Засвідчення військовим представництвом 1285 Міністерства оборони України проведення випробувань на живучість (відстрілу 25 тисяч пострілів) кулемету КТ-7,62 Фото: «Завод «Маяк»

Кулемет Калашникова танковий КТ-7,62 – український аналог радянського ПКТ, який призначений для встановлення в баштах танків і на різній бронетехніці.

Вперше кулемет Калашникова танковий КТ-7,62 київський завод «Маяк» презентував на Міжнародній виставці «Зброя і безпека» у 2011 році.

Піхотний кулемет КМ-7,62 Фото з відкритих джерел

Також є піхотний варіант цього кулемету – КМ-7,62, що відрізняється від радянського прототипу ПКМ наявністю вбудованої планки Вівера.