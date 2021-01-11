У Буковелі туристи на підйомнику стали «мішенями» для тиру (відео)

Туристи скаржаться на небезпеку на підйомниках

В Буковелі відпочивальники скаржаться на небезпеку для туристів на підйомниках. Річ у тому, що на гірськолижному курорті можна тепер не тільки покататися, але і постріляти: у сотні метрів від підйомників розташовується тир. При цьому захисні щити, які обіцяли встановити для безпеки відвідувачів, так і не зробили.

Один з туристів Олександр Федак в мережі Facebook показав відео того, що відбувається в Буковелі. Як передає очевидець, підніматися на гору доводиться так би мовити на лінії вогню.

«Ось так піднімаються на 14-му підйомнику гості Буковеля. Нас тут люблять, та так, що в зобу дихання спирає! Гігантські черги на під’їзді, в касах – це ми розуміємо, людей багато. Так Буковель вирішив зайвих відстріляти? Як сказав голова Федерації біатлону: «наші хлопці влучно стріляють». Захисний щит, що закриває підйомник від прямих попадань, так і не зробили. Підрядники підвели. Вже місяць ми піднімаємося на лінії вогню, прямо над мішенями. Так може закриєте цей чудовий тир, поки не закінчите роботи? Я не хочу бути мішенню!» – обурюється турист.

Варто нагадати, що це не єдина біда в Буковелі. На тлі тотального локдауну українці масово вирушили на гірськолижний курорт. У мережі показали фото і відео з натовпами туристів у Буковелі в перший день посиленого карантину.

У Буковелі свою відпустку проводить і президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що саме гірськолижні курорти стали епіцентрами коронавірусу під час першої хвилі інфекції.



