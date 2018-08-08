Військові зв’язківці сьогодні відзначають професійне свято



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8 серпня 1920 року в Києві почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах

Своє професійне свято 8 серпня відзначають українські військові зв'язківці.

День військ зв’язку встановлено згідно з указом президента від 1 лютого 2000 року. Саме в цей день, 8 серпня 1920 року, в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах.

З початком Незалежності України 3 січня 1992 року управління зв’язку Червонопрапорного Київського військового округу прийняло на себе управління системою і військами зв’язку Київського, Прикарпатського, Одеського військових округів, а надалі - військами зв’язку Військово-повітряних сил і Військ протиповітряної оборони. З цього і почалося формування Управління зв’язку Головного штабу ЗСУ в нашій державі.

Нині війська зв’язку – це спеціальні війська, призначені для забезпечення зв’язку і управління військами Збройних сил, його технічна основа, а воїни-зв’язківці входять до складу всіх родів військ. Наразі спеціальність військового зв’язківця одна з найбільш затребуваних у зоні військових дій на сході України.