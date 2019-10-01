Загороднюк обговорив з послом Франції питання військового співробітництва



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Посол Етьєн де Понсен і міністр Андрій Загороднюк Фото: Міноборони України

Міністр оборони України відзначив незмінність євроатлантичного курсу та пріоритетність впровадження стандартів НАТО у ЗСУ

Глава Міністерства оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, в ході якої сторони обговорили продовження військово-політичного діалогу на рівні вищого керівництва і оборонних відомств двох країн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання військового співробітництва та можливості розвитку пріоритетних напрямків співробітництва.

«Серед іншого під час зустрічі піднімалися питання військового та військово-технічного співробітництва. Андрій Загороднюк відзначив незмінність євроатлантичного курсу України та пріоритетність впровадження стандартів НАТО у Збройних силах України. Міністр також поінформував іноземних гостей про напрямки реформування оборонного відомства та посилення можливостей українського війська», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Загороднюк висловив вдячність французькій стороні за зусилля в рамках «нормандського формату» для припинення агресії Росії проти України і відновлення територіальної цілісності країни.

Також він вручив послу лист-запрошення міністра оборони Франції відвідати Україну з офіційним візитом.

«Пан Етьєн де Понсен привітав Андрія Загороднюка з призначенням на посаду міністра оборони і висловив сподівання на подальшу підтримку та поглиблення дружніх відносин та конструктивного взаємовигідного співробітництва», - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк також заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі.