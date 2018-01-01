Військовому флоту передадуть судно, конфісковане за візити в окупований Крим

Прикордонна служба зловила порушників на шляху із Севастополя

Транспортне судно Sky Moon, яке ще у листопаді 2016 році затримали за незаконні візити до окупованого Криму, передадуть Військово-морським силам України. Про це повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону України. Прикордонна служба України зловила порушників на шляху із Севастополя до молдовського порту Джурджулешти. На борту



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Прикордонна служба зловила порушників на шляху із Севастополя

Транспортне судно Sky Moon, яке ще у листопаді 2016 році затримали за незаконні візити до окупованого Криму, передадуть Військово-морським силам України. Про це повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону України.

Прикордонна служба України зловила порушників на шляху із Севастополя до молдовського порту Джурджулешти. На борту перебувало дев'ятеро членів екіпажу та вантаж - понад 3 тисячі кілограмів технічної соди.

«Це судно перебувало в Керченському порту, в Севастопольському порту, рухалося в сторону Молдови. На даний час відносно їх (членів екіпажу, - Ред.) вже наявні рішення судів з приводу накладеного на них адміністративного штрафу, який вони сплатили. Планується, що сода буде передаватися для реалізації та поповнення державного бюджету, а судно планується до передачі до Військово-морських сил Збройних сил України», - розповів заступник військового прокурора Роман Мрочко.

«У Військово-морських силах це судно може використовуватися як допоміжне, по аналогії з танкером U760 «Фастів», - розповів BBC Україна військовий експерт, керівник Українського мілітарного Центру (УМЦ) Тарас Чмут.

Рік тому капітана Sky Moon - громадянина Сирії - визнали винним у порушення митних правил і всім членам екіпажу на 3 роки заборонили в'їжджати до України.

Судно з товаром, яке оцінило у 18,5 млн гривень, конфіскували на користь держави.

22 червня 2017 року Апеляційний суд підтвердив передачу Sky Moon та виявлену контрабанду в дохід держави.

У ході досудового розслідування було підтверджено, що танзанійське судно Sky Moon протягом 2016 року 8 разів здійснювало заходи у закриті кримські порти Керчі, Феодосії, Севастополя, з яких в порушення чинного українського законодавства переміщувало до Туреччини та Молдови металолом, кальциновану і технічну соду, насіння льону.

Нагадаємо, керівником нової філії Адміністрації морських портів України (АМПУ) - Днопоглиблювальний флот, який створений як відокремлений підрозділ, призначений Сергій Бомчак, який до цього обіймав посаду директора Адміністрації річкових портів України.

Джерело: BBC