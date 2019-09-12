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    Влада Москви вшосте відмовила у проведенні акції опозиції

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    Влада Москви вшосте відмовила у проведенні акції опозиції

    Акції були заплановані на 21 і 22 вересня

    Влада Москви (РФ) не погодили заявки на проведення мітингу і ходи на підтримку політв'язнів та проти поліцейського насильства, запланованих опозицією 21 і 22 вересня на проспекті академіка Сахарова.

    Про це повідомляє DW.

    Відмову у департаменті регіональної безпеки і протидії корупції Москви пов'язали з проведенням "великої кількості масових акцій" в зазначеному місці. При цьому мітинги і ходу запропонували перенести на вулиці Перерву і Люблінську в Мар'їно.

    Наголошується, що це "вже шоста незаконна відмова мерії" після дозволеного мітингу на проспекті Сахарова 10 серпня.

    Раніше повідомлялося, що в Москві (РФ) впроваджують технологію розпізнавання осіб на масових заходах. Департамент інформаційних технологій (ДІТ) Москви замовив техніку для масових заходів за 260 млн рублів.

    влада
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