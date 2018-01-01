Влада Нігерії офіційно визнала викрадення 111 школярок

Про викрадення влада Нігерії заявила через тиждень після зникнення дітей

У Нігерії 111 школярок, які зникли після нападу бойовиків угрупування «Боко Харам» на державну школу, офіційно визнано викраденими. Про це пише New Straits Times з посиланням на AFP. Про викрадення влада країни заявила 26 лютого, через тиждень після зникнення дітей. Інцидент стався в Дапчі, штат Йобе, після неодноразових заяв



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Ісламісти «Боко Харам»

Про викрадення влада Нігерії заявила через тиждень після зникнення дітей

У Нігерії 111 школярок, які зникли після нападу бойовиків угрупування «Боко Харам» на державну школу, офіційно визнано викраденими.

Про це пише New Straits Times з посиланням на AFP.

Про викрадення влада країни заявила 26 лютого, через тиждень після зникнення дітей. Інцидент стався в Дапчі, штат Йобе, після неодноразових заяв військових і уряду про те, що «Боко Харам» перебуває на межі поразки.

Зазначається, що напад відродив болісні спогади про масове викрадення 276 дівчат з іншої школи-інтернату в Чібоке (Нігерія) у квітні 2014 року.

Через майже чотири роки після викрадення 112 дітей залишаються у полоні.

Президент країни Мухаммаду Бухарі сказав, що його уряд сповнений рішучості забезпечити звільнення всіх, кого утримують ісламістські бойовики, і повернути «викрадених дівчат у їхні сім’ї».

Нагадаємо, 21 лютого комісар поліції штату Йобе Абдулмалікі Сумону повідомив про те, що після нападу бойовиків угрупування «Боко Харам» на державну школу 111 школярок пропали безвісти. Тоді директор школи заявляв про те, що викрадень або вбивств не було.