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    Влада Шанхая повністю закрила метро: названо причину

    Влада Шанхая повністю закрила метро: названо причину
    фото: Yin Liqin/China News Service via Getty Images

    Також городянам заборонено замовляти товари не першої необхідності під час «періоду тиші»

    Влада Шанхая повністю призупинила роботу метрополітену, повідомляє у вівторок агентство Associated Press. Таке рішення було ухвалено в рамках боротьби з Covid-19.

    AP уточнює, що міська адміністрація зупинила рух на двох останніх діючих лініях метро, і таким чином уперше весь метрополітен Шанхая припинив працювати.

    Раніше влада трохи послабила обмеження в деяких районах міста і дозволила жителям ходити за покупками. Нині ж урядовці посилили заходи безпеки та спонукають усіх залишатися вдома. Також городянам заборонено замовляти товари не першої необхідності під час «періоду тиші», що триватиме щонайменше до середи. Агентство уточнює, що обмеження можуть бути продовжені залежно від результатів масового тестування в Шанхаї.

    За даними видання, добова кількість нових випадків коронавірусу в Шанхаї, населення якого становить 25 млн осіб, впало до приблизно 3 тис., тоді як у середині квітня цей показник сягав 26 тис.

    Напередодні у місті померло ще шестеро людей з причин, пов'язаних із Covid-19. Загальна така кількість летальних випадків у Шанхаї з початку спалаху хвороби досягла 553. Тим часом більшість районів Шанхаю вже більше місяця перебуває в режимі локдауну.

    Тим часом у Польщі в середині травня скасують стан епідемії коронавірусу і замінять його на стан епідемічної загрози.

    Раніше повідомлялося, що у світі за тиждень на 17% упала кількість смертей від Covid-19 – ВООЗ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Влада Шанхая повністю закрила метро: названо причину