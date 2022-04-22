Пацієнт із Британії хворів на Covid-19 505 днів поспіль

Чоловік із ослабленою імунною системою нездужав через Covid-19 аж 505 днів

Пацієнт із Великої Британії з сильно ослабленою імунною системою хворів на Covid-19 майже півтора року. Про це повідомляє агентство AP з посиланням на оприлюднену інформацію науковців.

«505 діб – це, безумовно, найтриваліша зареєстрована інфекція», – сказав з цього приводу доктор Люк Благдон Снелл, експерт із інфекційних хвороб Фонду NHS Foundation Guy's & St.

Група дослідників під його керівництвом з’ясовувала, чи розвиваються варіанти мутацій коронавірусу у пацієнтів, які тривалий час інфіковані.

Загалом учасниками дослідження стали дев’ятеро пацієнтів, у яких був позитивний тест на вірус протягом щонайменше восьми тижнів. У всіх була ослаблена імунна система через трансплантацію органів, ВІЛ, рак або лікування інших захворювань.

Повторні тести показали, що вони були носіями інфекції в середньому 73 дні. Двоє з учасників експерименту мали вірус понад рік.

Пацієнт з найтривалішою відомою інфекцією отримав позитивний результат на початку 2020 року, лікувався противірусним препаратом Ремдезивер і помер у 2021 році. Дослідники відмовилися назвати причину смерті та сказали, що ця людина мала кілька супутніх захворювань.

П'ятеро пацієнтів вижили. Двоє вилікувалися від інфекції без лікування, двоє вилікувалися після лікування, а в одного досі є Covid-19. Під час останнього спостереження на початку цього року інфекція цього пацієнта тривала 412 днів.

Дослідники сподіваються, що буде розроблено більше методів лікування, щоб допомогти людям із стійкими інфекціями перемогти вірус.

Раніше, за словами дослідників, найдовший відомий випадок, який був підтверджений за допомогою ПЛР-тесту, тривав 335 днів.

Нагадаємо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях з 27 березня.

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