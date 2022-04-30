Польща скасує стан епідемії Covid-19

Коронавірус забрав життя понад 116 тис. поляків

У Польщі в середині травня скасують стан епідемії коронавірусу і замінять його на стан епідемічної загрози. Про це в коментарі PAP повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

«Це рішення вже пройшло обговорення на різних рівнях державної адміністрації, здійснено його юридичний аналіз. У середині травня ми скасуємо стан епідемії і замінимо його на стан епідемічної загрози», – зазначив міністр.

Стан епідемії Covid-19 в Польщі було запроваджено 20 березня 2020 року.

З 28 березня цього року у Польщі скасовано обов’язок носити медичні маски у публічних місцях та закритих приміщеннях, окрім медичних закладів. Також скасовано обов'язковий карантин та ізоляцію, у лікарнях закрито «ковідні» відділення.

Від початку пандемії від коронавірусу у Польщі померли понад 116 тис. осіб. За останню добу в країні зафіксовано 857 випадків інфікування, померли 20 людей.

Раніше повідомлялося, що у світі за тиждень на 17% упала кількість смертей від Covid-19 – ВООЗ.

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