Україна скасує обмеження на працевлаштування нещеплених

Під час воєнного стану не будуть встановлюватись зони епідемічної небезпеки

На час воєнного стану у країні скасували встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення Covid-19 та повертають до роботи нещеплених проти коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

«Поділ країни на «зелені», «жовті» та «червоні» зони тимчасово припиняється. Також на період дії воєнного стану невакцинованих проти Covid-19 працівників не будуть відсторонювати від роботи.

Зміни до постанови №1236, яка визначає особливості дії карантину, Кабінет міністрів ухвалив 26 березня.

Однак МОЗ рекомендує громадянам та підприємствам дотримуватися протиепідемічних заходів, а медичним закладам – забезпечити людям отримання повного курсу вакцинації проти Covid-19.

«Закладам охорони здоров’я також потрібно забезпечити готовність до реагування на спалахи коронавірусу в умовах воєнного стану», – кажуть у МОЗ.

Станом на 25 березня 2022 року на стаціонарному лікуванні перебувають 3 748 хворих на Covid-19 та 588 осіб із підозрою на хворобу.

Наразі зайнято 8% від загальної кількості виділених ліжок.

Нагадаємо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях з 27 березня