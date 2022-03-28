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    Україна скасує обмеження на працевлаштування нещеплених

    Відповідні зміни Кабінет міністрів ухвалив 26 березня&nbsp; &nbsp; - Україна скасує обмеження на працевлаштування нещеплених

    Відповідні зміни Кабінет міністрів ухвалив 26 березня   

    Фото з відкритих джерел

    Під час воєнного стану не будуть встановлюватись зони епідемічної небезпеки

    На час воєнного стану у країні скасували встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення Covid-19 та повертають до роботи нещеплених проти коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

    «Поділ країни на «зелені», «жовті» та «червоні» зони тимчасово припиняється. Також на період дії воєнного стану невакцинованих проти Covid-19 працівників не будуть відсторонювати від роботи.

    Зміни до постанови №1236, яка визначає особливості дії карантину, Кабінет міністрів ухвалив 26 березня.

    Однак МОЗ рекомендує громадянам та підприємствам дотримуватися протиепідемічних заходів, а медичним закладам – забезпечити людям отримання повного курсу вакцинації проти Covid-19.

    «Закладам охорони здоров’я також потрібно забезпечити готовність до реагування на спалахи коронавірусу в умовах воєнного стану», – кажуть у МОЗ.

    Станом на 25 березня 2022 року на стаціонарному лікуванні перебувають 3 748 хворих на Covid-19 та 588 осіб із підозрою на хворобу.

    Наразі зайнято 8% від загальної кількості виділених ліжок.

    Нагадаємо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях з 27 березня

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    Теги: Кабмін Міністерство охорони здоров'я війна воєнний стан Україна праця коронавірус
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    Україна скасує обмеження на працевлаштування нещеплених