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    Внаслідок землетрусу в Ірані постраждали більше сотні людей

    Землетрус магнітудою 5,3 бали стався на північний захід від міста Ясудж
    Під час землетрусу на південному заході Ірану постраждали 105 осіб. Про це повідомляє агентство Tasnim з посиланням на главу місцевого центру екстреної медичної допомоги Джалала Пуранфарда. За його словами серед постраждалих в провінції Боєрахмед і Кохгілує 32 людини госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці Також
    • Сьогодні, 21:14
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    Госпіталізація постраждалого внаслідок землетрусу в Ірані
    Фото: Tasnim
    Госпіталізація постраждалого внаслідок землетрусу в Ірані

    Землетрус магнітудою 5,3 бали стався на північний захід від міста Ясудж

    Під час землетрусу на південному заході Ірану постраждали 105 осіб.

    Про це повідомляє агентство Tasnim з посиланням на главу місцевого центру екстреної медичної допомоги Джалала Пуранфарда.

    За його словами серед постраждалих в провінції Боєрахмед і Кохгілує 32 людини госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці

    Також повідомляється, що землетрус магнітудою 5,3 бали стався на північний захід від міста Ясудж.

    Нагадаємо, нещодавно у Румунії стався найпотужніший землетрус у 2018 році.

    До слова, 25 квітня в декількох районах Одеси стався землетрус силою приблизно в 3 бали, поштовхи також відчули жителі Чорноморська. 

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