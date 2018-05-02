Внаслідок землетрусу в Ірані постраждали більше сотні людей

Землетрус магнітудою 5,3 бали стався на північний захід від міста Ясудж

Під час землетрусу на південному заході Ірану постраждали 105 осіб. Про це повідомляє агентство Tasnim з посиланням на главу місцевого центру екстреної медичної допомоги Джалала Пуранфарда. За його словами серед постраждалих в провінції Боєрахмед і Кохгілує 32 людини госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці Також