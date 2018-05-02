Внаслідок землетрусу в Ірані постраждали більше сотні людей
- Сьогодні, 21:14
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Фото: Tasnim
Госпіталізація постраждалого внаслідок землетрусу в Ірані
Землетрус магнітудою 5,3 бали стався на північний захід від міста Ясудж
Під час землетрусу на південному заході Ірану постраждали 105 осіб.
Про це повідомляє агентство Tasnim з посиланням на главу місцевого центру екстреної медичної допомоги Джалала Пуранфарда.
За його словами серед постраждалих в провінції Боєрахмед і Кохгілує 32 людини госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці
Також повідомляється, що землетрус магнітудою 5,3 бали стався на північний захід від міста Ясудж.
Нагадаємо, нещодавно у Румунії стався найпотужніший землетрус у 2018 році.
До слова, 25 квітня в декількох районах Одеси стався землетрус силою приблизно в 3 бали, поштовхи також відчули жителі Чорноморська.