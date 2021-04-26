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    Рятувальники знову шукають киянина, який загубився у Карпатах два місяці тому

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    Киянин&nbsp;заблукав в районі гори Гемба 13 лютого&nbsp;під час катання на лижах - Рятувальники знову шукають киянина, який загубився у Карпатах два місяці тому
    Киянин заблукав в районі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах
    Фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

    Пошукові групи вже обстежили схили та водозбірники гори Гемба та Жид-Магура

    На Закарпатті третю добу тривають відновленні пошуки 40-річного киянина, який заблукав в районі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах. Про це 26 квітня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    «Роботи розпочалися знову в суботу, 24 квітня, у зв’язку з потеплінням і таненням снігу в районі пошуку. За три дні до пошуків долучилися 25 чоловіків і 8 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень села Нижні Ворота, міста Мукачево, міста Ужгород, села Пилипець та селища Міжгір’я, а також восьмеро волонтерів із Києва. Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат. Пошукові групи обстежили схили та водозбірники гори Гемба та Жид-Магура», – мовиться у повідомленні.

    У ДСНС зазначили, що зниклого киянина поки не знайшли.

    Нагадаємо, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. Одного з туристів живого і у задовільному стані знайшли зранку 14 лютого.

    Теги: ДСНС Закарпаття Ужгород рятувальники лижний спорт Карпати (гори)
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