Рятувальники знову шукають киянина, який загубився у Карпатах два місяці тому

Киянин заблукав в районі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах

Пошукові групи вже обстежили схили та водозбірники гори Гемба та Жид-Магура

На Закарпатті третю добу тривають відновленні пошуки 40-річного киянина, який заблукав в районі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах. Про це 26 квітня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Роботи розпочалися знову в суботу, 24 квітня, у зв’язку з потеплінням і таненням снігу в районі пошуку. За три дні до пошуків долучилися 25 чоловіків і 8 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень села Нижні Ворота, міста Мукачево, міста Ужгород, села Пилипець та селища Міжгір’я, а також восьмеро волонтерів із Києва. Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат. Пошукові групи обстежили схили та водозбірники гори Гемба та Жид-Магура», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що зниклого киянина поки не знайшли.

Нагадаємо, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. Одного з туристів живого і у задовільному стані знайшли зранку 14 лютого.