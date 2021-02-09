Води все менше: в окупованому Криму вже третє місто переходить на погодинне водопостачання

Мешканців Алушти закликають економити воду, інакше графік подачі води скоротять до мінімального

Мешканцям Алушти воду стануть подавати на п'ять годин увечері та стільки ж вранці. Це третє місто в окупованому Криму, де воду дають за графіком. Якщо не досягнуть потрібної економії, то години подачі скорочуватимуть.

Про обмеження подачі води через маловоддя у вівторок, 9 лютого, повідомила так звана «голова адміністрації» Алушти Галина Огнєва у Facebook.

Чиновниця зазначила, що на 17, 18, 19 лютого заплановано тестове введення графіка: подача води з 05:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00.

«Перехід на затверджений графік подачі води 25 лютого – це питання винесено на розгляд комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки міського округу Алушти», – написала Огнєва.

Вона закликала алуштинців економити воду.

«Набирати ємності, а потім їх зливати – це не економія. Після введення графіка, якщо не буде економії, доведеться скорочувати час подачі води», – підкреслила фейкова «глава адміністрації» Алушти.

Як відомо, до Алушти графіки подачі холодної води по годинах ввели в Сімферополі і ще 39 населених пунктах поблизу. З середини грудня на такий же режим перейшла курортна Ялта з 31 навколишнім населеним пунктом.

Нагадаємо, що позиція України щодо подачі води в окупований РФ Крим «дуже жорстка»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований РФ Крим можливе тільки після його деокупації.

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Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія має нести відповідальність за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.