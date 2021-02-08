Кулеба: буде деокупація Криму – буде вода

З 2020 року ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною

Позиція України щодо подачі води в окупований РФ Крим «дуже жорстка»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований РФ Крим можливе тільки після його деокупації.

Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Абсолютно жорсткі (позиції України). Буде деокупація – буде вода», – сказав Кулеба.

Зазначимо, окупаційна влада Криму профінансує антитерористичну охорону пересохлого водосховища.

До окупації Кримського півострова до 85% його потреб в прісній воді забезпечувалося через Північно-Кримський канал.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи, стверджують місцеві вчені.

З кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

В січні надійшли повідомлення про те, що Аянське водосховище, яке використовується для водопостачання окупованого РФ Сімферополя, майже повністю пересохло.

В цей же час окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

При цьому окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.

Надходили повідомлення, що воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.

Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія має нести відповідальність за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.