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    Політика

    Кулеба: буде деокупація Криму – буде вода

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    <p><span>З 2020 року ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною<o:p></o:p></span></p> - Кулеба: буде деокупація Криму – буде вода

    З 2020 року ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною

    Позиція України щодо подачі води в окупований РФ Крим «дуже жорстка»

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований РФ Крим можливе тільки після його деокупації.

    Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Абсолютно жорсткі (позиції України). Буде деокупація – буде вода», – сказав Кулеба.

    Зазначимо, окупаційна влада Криму профінансує антитерористичну охорону пересохлого водосховища.

    До окупації Кримського півострова до 85% його потреб в прісній воді забезпечувалося через Північно-Кримський канал.

    У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи, стверджують місцеві вчені.

    З кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

    В січні надійшли повідомлення про те, що Аянське водосховище, яке використовується для водопостачання окупованого РФ Сімферополя, майже повністю пересохло.

    В цей же час окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

    При цьому окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.

    Надходили повідомлення, що воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.

    Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія має нести відповідальність за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

    Теги: МЗС Крим окупанти міністр вода Україна водопостачання Дмитро Кулеба окупація
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