В окупованому Криму пересох водоспад: фото
В окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України
Туфовий майданчик і схили гори Базар–Оба в урочищі Кизил–Коба майже повністю пересохли. Лише у деяких місцях на замшілих валунах злегка сочиться вода. Це все, що зараз собою являє мальовничий у повноводні пори року водоспад Су–Учхан.
Про це повідомляє «Крим.Реалії».
«Водоспад (Су–Учхан – ред.) – це частина верхньої течії річки Кизилкобинка, витік якої знаходиться у глибині знаменитих Червоних печер (Кизил–Коба). У повноводні роки річка потужними струменями падає з 25–метрової висоти схилу гори Базар–Оба. Тепер же, через відсутність дощів і снігу, Кизилкобинка сильно обміліла», – йдеться у повідомленні.
Су–Учхан («Падаюча вода» з кримськотатарської мови) – одна з визначних пам'яток Ладшафтно–рекреаційного парку «Урочище «Кизил-Коба». Під час танення снігу або проливних дощів Су–Учхан, а потім і річка Кизилкобинка, спрямовується вниз по кам'янистих схилах, утворюючи водоспади поменше і неглибокі загати під ними, які ще називають «ваннами молодості».
У села Зарічне Сімферопольського району Кизилкобинка зливається з рікою Ангара, утворюючи, таким чином, найдовшу річку Криму – Салгир.
Нагадаємо, в окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України. Окупаційна влада вдається до різних методів для забезпечення «потреб» на території окупованого півострова.