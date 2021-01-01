В окупованому Криму пересох водоспад: фото

В окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України

Туфовий майданчик і схили гори Базар–Оба в урочищі Кизил–Коба майже повністю пересохли. Лише у деяких місцях на замшілих валунах злегка сочиться вода. Це все, що зараз собою являє мальовничий у повноводні пори року водоспад Су–Учхан.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«Водоспад (Су–Учхан – ред.) – це частина верхньої течії річки Кизилкобинка, витік якої знаходиться у глибині знаменитих Червоних печер (Кизил–Коба). У повноводні роки річка потужними струменями падає з 25–метрової висоти схилу гори Базар–Оба. Тепер же, через відсутність дощів і снігу, Кизилкобинка сильно обміліла», – йдеться у повідомленні.

Су–Учхан («Падаюча вода» з кримськотатарської мови) – одна з визначних пам'яток Ладшафтно–рекреаційного парку «Урочище «Кизил-Коба». Під час танення снігу або проливних дощів Су–Учхан, а потім і річка Кизилкобинка, спрямовується вниз по кам'янистих схилах, утворюючи водоспади поменше і неглибокі загати під ними, які ще називають «ваннами молодості».

У села Зарічне Сімферопольського району Кизилкобинка зливається з рікою Ангара, утворюючи, таким чином, найдовшу річку Криму – Салгир.

Нагадаємо, в окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України. Окупаційна влада вдається до різних методів для забезпечення «потреб» на території окупованого півострова.

Із 24 серпня в Сімферополі й ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають по годинах – вранці й ввечері.

Із 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті й Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.