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    Події в Україні

    В окупованому Криму пересох водоспад: фото

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    В окупованому Криму пересох водоспад - В окупованому Криму пересох водоспад: фото
    В окупованому Криму пересох водоспад

    В окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України

    Туфовий майданчик і схили гори Базар–Оба в урочищі Кизил–Коба майже повністю пересохли. Лише у деяких місцях на замшілих валунах злегка сочиться вода. Це все, що зараз собою являє мальовничий у повноводні пори року водоспад Су–Учхан.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    «Водоспад (Су–Учхан – ред.) – це частина верхньої течії річки Кизилкобинка, витік якої знаходиться у глибині знаменитих Червоних печер (Кизил–Коба). У повноводні роки річка потужними струменями падає з 25–метрової висоти схилу гори Базар–Оба. Тепер же, через відсутність дощів і снігу, Кизилкобинка сильно обміліла», – йдеться у повідомленні.

    Су–Учхан («Падаюча вода» з кримськотатарської мови) – одна з визначних пам'яток Ладшафтно–рекреаційного парку «Урочище «Кизил-Коба». Під час танення снігу або проливних дощів Су–Учхан, а потім і річка Кизилкобинка, спрямовується вниз по кам'янистих схилах, утворюючи водоспади поменше і неглибокі загати під ними, які ще називають «ваннами молодості».

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    В окупованому Криму пересох водоспад: фото
    В окупованому Криму пересох водоспад: фото
    В окупованому Криму пересох водоспад: фото
    В окупованому Криму пересох водоспад: фото

    У села Зарічне Сімферопольського району Кизилкобинка зливається з рікою Ангара, утворюючи, таким чином, найдовшу річку Криму – Салгир.

    Нагадаємо, в окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України. Окупаційна влада вдається до різних методів для забезпечення «потреб» на території окупованого півострова.

     Із 24 серпня в Сімферополі й ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають по годинах – вранці й ввечері.
    Із 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті й Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.
    Теги: Крим вода Салгир річка водопостачання влада
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