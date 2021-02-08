Окупанти збираються опріснити Чорне море: що придумали у «Роскосмосі»

Проєкт опріснення морської води на окупованому півострові поки не знайшов однозначної підтримки в уряді країни-агресорки

Всупереч публічним заявам про недоцільність опріснення морської води для водопостачання окупованого Криму, російська влада продовжує розробляти цей проєкт. Стало відомо, що до процесу залучена структура «Роскосмосу».

Московський дослідний центр імені Келдиша вже має макет заводу з опріснення морської води в окупованому Криму. Про це повідомляє Крим.Реаліі.

«Глава» окупованого півострова Сергій Аксьонов в кінці 2020-го оголосив, що організації для будівництва в Криму опріснювача морської води визначені, але не став називати їх, щоб уберегти від міжнародних санкцій. «Уже процеси всі запущені, я перебуваю з усіма колегами в контакті. Не можу в рамках того, що режим санкцій присутній, поки називати організації, які будуть будувати опріснювач. Але організації всі з іменем. На території Росії такі проєкти не реалізовувалися», – заявив сепаратист.

У грудні 2020 року Дослідницький центр імені Келдиша в Москві розпочав шукати виконавця для виготовлення «макета заводу опріснення морської води в Криму в масштабі 1:250». Центр Келдиша є структурою «Роскосмосу», виконує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, виробляє ракетно-космічну техніку, а також продукцію соціально-економічного призначення.

На сайті наукового центру представлені зразки мобільної опріснювальної установки. Там стверджують, що здатні створити завод з виробництва прісної води об'ємом в п'ять мільйонів кубометрів на рік (13,6 тисяч кубометрів на добу) за технологією зворотного осмосу і на основі комплектуючих російського виробництва.

Проєкт опріснення морської води на окупованому півострові поки не знайшов однозначної підтримки в уряді країни-агресорки. Він внесений до комплексного плану заходів «щодо забезпечення сталого водопостачання Криму» до 2024 року.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований РФ Крим можливе тільки після його деокупації.

Зазначимо, окупаційна влада Криму профінансує антитерористичну охорону пересохлого водосховища.

До окупації Кримського півострова до 85% його потреб в прісній воді забезпечувалося через Північно-Кримський канал.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи, стверджують місцеві вчені.

З кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

В січні надійшли повідомлення про те, що Аянське водосховище, яке використовується для водопостачання окупованого РФ Сімферополя, майже повністю пересохло.

В цей же час окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

При цьому окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.

Надходили повідомлення, що воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.

Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія має нести відповідальність за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.