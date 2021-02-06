Окупаційна влада Криму профінансує антитерористичну охорону пересохлого водосховища

На стеження за зневодненою територією буде потрачено мільйон рублів

Понад мільйон російських рублів (близько 400 тис гривень) планує використати окупаційна влада Криму на антитерористичний захист зневодненого Сімферопольського водосховища.

Як повідомляють «Крим. Реалії», заходи протидії терактам на об'єкті проводилися і раніше. Але цього року можлива загроза викликає питання через те, що вказане водосховище оголосили непридатним до використання, оскільки його обсяги практично повністю вичерпані, пише видання.

Голова підконтрольної Росії «Води Криму» Володимир Баженов на початку лютого оголосив, що Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося, а «вода, яка в ньому є, давно вже стала не зовсім кондиційна».

Тим часом в підконтрольному РФ «комітеті водного господарства та меліорації» в окупованому Криму, як зазначено, «готуються захищати гідровузол пересохлого водосховища від терористичної загрози».

«На початку лютого... почали шукати виконавця послуги технічного обслуговування комплексу систем антитерористичного захисту гідровузла Сімферопольського водосховища. За інформацією російського порталу держзакупівель, за це у відомстві готові заплатити понад мільйон рублів», – йдеться в матеріалі.

Згідно з умовами тендеру, як зазначається, передбачається технічне обслуговування комплексу систем антитерористичного захисту об'єкта. Зокрема, «потрібно забезпечити комплекс організаційно-технічних заходів для забезпечення справної, безперебійної та безпечної роботи водосховища».

Згідно з умовами закупівлі, планується комплексне обслуговування систем відеоспостереження та сигналізації з заміною в разі потреби непрацездатних приладів, усуненням причин «помилкових» спрацьовувань, налагодженням збоїв в роботі програмного забезпечення та інші роботи. Виконавець поки невідомий. Конкурс пройде в середині лютого.

Антитерористичні заходи торкнулися кримських водосховищ після анексії півострова Росією. Раніше гідровузол Сімферопольського і інших водоймищ обнесли огорожею, а потім встановили там систему відеоспостереження і спостереження за територією.

Ситуація на Сімферопольському водосховищі продовжує залишатися складною. Кримський блогер Заїр Баккал 4 лютого побував на водосховищі і поділився своїми враженнями.

«Картина на Сімферопольському водосховищі пригнічує. Сумно бачити це. Вода буквально убуває на очах. Я відстежую ситуацію на ньому в останній рік. Якщо в минулому році ще можна було б побачити воду на підступах до водосховища, то зараз таке відчуття, що її вже зовсім небагато. Залишився фактично вже «мертвий» осад, «мертвий» об'єм... І була інформація, що в лютому-березні припинять забір води з Сімферопольського водосховища. Тобто воно буде непридатним до рясних опадів», – каже блогер.

До окупації Кримського півострова до 85% його потреб в прісній воді забезпечувалося через Північно-Кримський канал.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи, стверджують місцеві вчені.

З кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

В січні надійшли повідомлення про те, що Аянське водосховище, яке використовується для водопостачання окупованого РФ Сімферополя, майже повністю пересохло.

В цей же час окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

При цьому окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.

Надходили повідомлення, що воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.

Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія має нести відповідальність за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.