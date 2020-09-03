У працівника Київського апеляційного суду виявили коронавірус



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Суд продовжує працювати в штатному режимі

У приміщенні суду здійснюють посилену дезінфекцію і вживають всі необхідні протиепідемічні заходи

У одного зі співробітників Київського апеляційного суду виявили коронавірус.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Зазначається, що суд продовжує працювати в штатному режимі.

У приміщенні суду здійснюють посилену дезінфекцію і вживають всі необхідні протиепідемічні заходи.

«З метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників Київського апеляційного суду від поширення хвороби і масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматися від участі в судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов'язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень», – закликали в суді.

До слова, Київрада через карантин обмежила доступ до мерії.

Як повідомлялося, за добу 1 вересня в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли.

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Різко збільшилася і кількість госпіталізованих, до лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус.