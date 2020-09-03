У працівника Київського апеляційного суду виявили коронавірус
Суд продовжує працювати в штатному режимі
У приміщенні суду здійснюють посилену дезінфекцію і вживають всі необхідні протиепідемічні заходи
У одного зі співробітників Київського апеляційного суду виявили коронавірус.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
Зазначається, що суд продовжує працювати в штатному режимі.
У приміщенні суду здійснюють посилену дезінфекцію і вживають всі необхідні протиепідемічні заходи.
«З метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників Київського апеляційного суду від поширення хвороби і масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматися від участі в судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов'язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень», – закликали в суді.
До слова, Київрада через карантин обмежила доступ до мерії.
Як повідомлялося, за добу 1 вересня в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли.
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Всього125798
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Хворіють64325
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Померли2656
Різко збільшилася і кількість госпіталізованих, до лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус.