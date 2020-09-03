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    У працівника Київського апеляційного суду виявили коронавірус

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    <p>Суд продовжує працювати в&nbsp;штатному режимі</p> - У працівника Київського апеляційного суду виявили коронавірус

    Суд продовжує працювати в штатному режимі

    У приміщенні суду здійснюють посилену дезінфекцію і вживають всі необхідні протиепідемічні заходи

    У одного зі співробітників Київського апеляційного суду виявили коронавірус.

    Про це повідомили у пресслужбі суду.

    Зазначається, що суд продовжує працювати в штатному режимі.

    У приміщенні суду здійснюють посилену дезінфекцію і вживають всі необхідні протиепідемічні заходи.

    «З метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників Київського апеляційного суду від поширення хвороби і масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматися від участі в судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов'язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень», – закликали в суді.

    До слова, Київрада через карантин обмежила доступ до мерії.

    Як повідомлялося, за добу 1 вересня в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Різко збільшилася і кількість госпіталізованих,  до лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус.

    здоров'я Київ суд хвороби карантин коронавірус
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