Другий святвечір: що потрібно робити в цей день



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Головний обряд свята – освячення води

Напередодні Водохреща - 18 січня за новим стилем - святкуємо «Голодну кутю» або другий Свят-Вечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять — постують.

А вода, освячена в церкві – вечірня вода – вважається святішою, ніж з Водохреща, вона відганяє всяке лихо.

Другий святвечір

Що ж до самої другої Святої вечері, то як і у вечір перед Різдвом, вся сім’я стає на коліна перед образами та молиться Богові. Помолившись, господар сам сідає до столу і запрошує сідати всіх у хаті присутніх.

На самий святковий стіл, як і на перший Святий вечір, намощують сіна, кладуть зубці часнику по кутах та застилають все скатертиною, щоб зверху ставити пісні страви. Окрім пісних страв на стіл ставлять «дідуха» на покуття.

Щодо споживання їжі, то у переддень Водохреща всі віруючі християни повинні дотримуватись суворого посту – або ж нічого не їсти, або виключити з раціону будь-які м’ясні страви.

Тільки після того, так само, як у перший Святий вечір 6 січня зійде вечірня зоря, можна сідати вечеряти. Насправді, в цей день не обов’язково дотримуватись дванадцяти страв, проте головною умовою є те, що на стіл подають тільки пісні страви: смажена риба, гречані млинці, вареники з капустою, узвар та кутя.

Традиції свята

В переддень Водохреща всі християни йдуть в церкву святити посуд. Перед цим вони квітчають посуд — глечики, пляшки — різним оздобленням. Зазвичай це може бути «безсмертник» або сухі васильки — «щоб Бог милував від злої напасти». Вода, освячена в надвечір'я Богоявлення — «вечірня вода» — вважалася святішою, ніж на Водохреща, і вона «згидлива на всяке лихо».

Після освячення священником святої води, люди несуть її у свої домівки. Батькові ж прийнято брати посудину з свяченою водою і кропилом кропити усіх присутніх у хаті, примовляючи: «Дай Боже, і на той рік діждатися».

Далі він іде кропити в сінях, у коморі та навколо хати. Іноді, — як де ведеться, — господар ще міг кропити тварин свяченою водою, промовляючи: «Во Йордані крещающуся Тобі, Господи». Молодший син також може брати в руки три пироги та йти вслід за батьком. Перший пиріг він залишає в сінях, другий — в коморі, а третій — на дворі.

Існує також ще звичай малювати на дверях та вікнах хрестики, які були захистом для домівки та оберігали від нещасть. Колись у давнину такі хрестики робили із соломи, а згодом почали вирізати з паперу, потім малювали їх крейдою. Такі хрестики повинна була мастити господиня або старша дочка, щоб зберегти будинок від нечистої сили.

Зранку християнським сім’ям прийнято вмиватися просто водою (освячену не брали, щоб її не псувати і не виливати потім), особливо дівчатам, які додавали у воду монети – щоб бути красивими і багатими цілий рік. Після цього монети збирали і роздавали між усіма членами родини, – вони вірили, що монети мають приносити удачу.

І починаючи з Водохреща 19 січня і аж до свята Стрітення Господнього 15 лютого, священики повинні відвідувати домівки парафіян і з молитвою благословення окроплювати оселі святою водою.

Прикмети на 18 січня:

Якщо під Хрещення сніг впаде – хліба буде багато, гречки, бджоли будуть добре роїтися.

Якщо сніг йде вранці, то вродить рання гречка, сніг опівдні – вродить середня, сніг ввечері – пізня.

Якщо в цей день буде завірюха, те ж буде і на масниці; якщо сильні південні вітри – буде літо грозовим.

Якщо вночі зірок не видно, і небо похмуре, то грибів восени буде дуже мало.

Якщо людина народилася на другий Святвечір, то буде розважливою і спокійною.

Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде. Якщо ж сніг, навпаки, вже погнув гілки на деревах – чекай багатого врожаю.

Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні.

Якщо зірки на небі 18 січня яскраві, то ягнята будуть добре плодитися.

Якщо чується гучний гавкіт собак, значить, весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Вважалося, якщо худобину 18 січня нагодувати кормом з домішкою снігу, то вона легко перенесе Водохресні морози.

Якщо курей 18 січня нагодувати снігом, вони будуть нестися весь рік.

Якщо хтось із членів сім’ї хворіє, його потрібно обкласти водохресним снігом, і хвороба відступить. Говорили, що такий спосіб допомагає при болях в ногах і голові.

Якщо у Водохресний Святвечір скупатися в лазні, це допоможе стати здоровим і красивим.

Сніг 18 січня кидали в колодязь, щоб вода в ньому не зіпсувалася.