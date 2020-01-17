Купання на Водохреща: у Києві облаштовано 16 локацій (список)



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Купання у Гідропарку, 18 січня 2018 р. Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За безпекою киян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників

У Києві для святкування Водохреща комунальне підприємство «Плесо» облаштувало 16 локацій. На кожній із них 19 січня з 09:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.

Локації облаштовано, зокрема, у Дніпровському районі:

пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку);

пляж «Венеція» (острів Долобецький);

пляж «Передмістна Слобідка» (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);

пляж «Тельбін» (проспект Павла Тичини);

пляж «Райдужний» (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);

пляж «Веселка» (вул. Микільсько-Слобідська);

пляж «Центральний» (Труханів острів).

В Оболонському районі:

пляж «Вербний» (оз. Вербне, вул. Приозерна);

місце масового відпочинку (затока Оболонь, вул. Прирічна);

Парк «Наталка» (Оболонська набережна);

пляж «Пуща-Водиця» (ставок Горащиха, 7 лінія).

У Деснянському районі:

пляж «Троєщина» (вул. Оноре де Бальзака).

У Голосіївському районі:

пляж «Галерна» (вул. Набережно-Корчуватська).

Окрім цього, КП «Плесо» допомагає в безпечному проведенні заходу в Х-Park (парк «Муромець») та на озері Йорданське (просп. Степана Бандери).

Аби купання було безпечним і не нашкодило здоров’ю, фахівці рятувальної служби радять дотримуватися простих правил:

Перш за все, до купання радять готуватися заздалегідь і не йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

Окрім того, занурюватися у крижану воду можна виключно з дозволу лікаря, і з урахуванням індивідуальних особливостей організму, коли ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.

Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, що перебуває під наглядом фахівців рятувальної служби та чергових медиків.

І до, і після занурення треба відмовитися від вживання алкоголю. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж – прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.

У воду треба заходити без різких рухів, повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Стрімголов забігати у воду – заборонено.

Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега, і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

Під час перебування у воді треба уважно слідкувати за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконувати їх вказівки.

Виходити на берег радять без поспіху і обережно.

Одягтися у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження. Зігріватися можна теплими безалкогольними напоями і при необхідності йти у тепле приміщення.

16 січня столичні рятувальники навчали громадян, як правильно проводити обряд купання на Хрещення Господнє.

На місцях для купання будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».

Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.

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