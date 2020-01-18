Українці просять Зеленського розблокувати російські сайти



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Наразі під зверненням підписалися більше 800 осіб

Українці просять президента Володимира Зеленського відновити роботу всіх інтернет-ресурсів російських компаній.

Відповідна електронна петиція №22/082850-еп зареєстрована на сайті глави держави.

«Прошу прийняти закон про відновлення роботи всіх інтернет-сервісів російських компаній, таких як mail.ru, vk.com, yandex.ru тощо, оскільки багато з цих інтернет-ресурсів дуже потрібні українцям. Це інформативно-розважальні ресурси, які не наносять жодної шкоди для українців та України в цілому. І їхнє блокування вважається недоцільним», – йдеться у тексті петиції.

Петицію зареєстровано 16 січня, її автором виступив Дмитро Камінський.

Наразі під зверненням підписалися 833 особи. Для розгляду петиція протягом трьох місяців повинна набрати 25 тис. голосів.

Нагадаємо, адресована президентові України електронна петиція щодо захисту християнських цінностей набрала необхідну кількість голосів для розгляду, але до цього часу відсутня офіційна відповідь на неї.

Петиція набрала потрібні 25 тисяч голосів ще 25 грудня. Згідно з законом, розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

«А це означає, що відповідь президента мала бути ще 4 січня, але її досі не оприлюднено», – наголошується у повідомленні.