Названо місця і час урочистого освячення вод Дніпра у Києві



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Освячення вод Дніпра у Гідропарку, 19 січня 2019 рік Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Чин освячення води за встановленими канонами митрополити здійснять на Оболоні та в Гідропарку

У неділю, 19 січня, християни відзначатимуть Хрещення Господнє (Водохреща). Традиційно у цей день у Києві відбудуться освячення води та купання у водах Дніпра.

Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься:

біля Свято-Покровського Храму на Оболоні о 12:00

у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього о 14:00.

Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.

Аби купання було безпечним і не нашкодило здоров’ю, фахівці рятувальної служби радять дотримуватися простих правил:

Перш за все, до купання радять готуватися заздалегідь і не йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

Окрім того, занурюватися у крижану воду можна виключно з дозволу лікаря, і з урахуванням індивідуальних особливостей організму, коли ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.

Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, що перебуває під наглядом фахівців рятувальної служби та чергових медиків.

І до, і після занурення треба відмовитися від вживання алкоголю. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж – прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.

У воду треба заходити без різких рухів, повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Стрімголов забігати у воду – заборонено.

Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега, і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

Під час перебування у воді треба уважно слідкувати за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконувати їх вказівки.

Виходити на берег радять без поспіху і обережно.

Одягтися у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження. Зігріватися можна теплими безалкогольними напоями і при необхідності йти у тепле приміщення.

Як повідомлялося, 16 січня столичні рятувальники навчали громадян, як правильно проводити обряд купання на Хрещення Господнє.

Аби купання на Водохреща громадян пройшло безпечно, в столиці спеціально облаштовано 16 місць для купання, де будуть чергувати рятувальники.

На місцях для купання будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».

Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.

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