Волинський суд на шість років відправив за ґрати громадянина Франції, який готував теракти до «Євро-2016»

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Засуджений виступав проти масового перебування в країнах ЄС, в тому числі у Франції, вихідців з арабських країн

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним громадянина Франції, зоотехніка кооперативу «Елітест» Муто Грегуар Ісаак Рене у підготовці терористичних актів (ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.15 ч.2 ст.201, ч.1 ст.14 ч.2 ст.258 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 21 травня.

За даними досудового розслідування, Муто Грегуар Ісаак Рене виступав проти масового перебування в країнах ЄС, в тому числі у Франції, вихідців з арабських країн. Через це він запланував здійснити терористичні акти на території Французької Республіки, зокрема, підрив мечетей та диверсій поблизу об'єктів атомної енергетики.

У червні 2015 року француз прибув до України і приступив до пошуку осіб, які могли продати б вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові речовини. Йому вдалося вийти на військовослужбовця полку особливого призначення «Азов» Національної Гвардії України, якому запропонував 16 тис. євро. За ці кошти солдат мав підшукати: п'ять автоматів системи Калашникова з набоями до них; дві ручних протитанкових гранатомети РПГ-7В; 18 пострілів до них; 125 кг тротилу; 100 електродетонаторів.

Крім цього, Муто Грегуар запропонував військовослужбовцю допомогти йому перевезти через митницю вказану зброю.

У квітні 2016 року обвинуваченому було продемонстровано військові засоби ураження, за які він частково оплатив. Того ж місяця француз пройшов тренування на військовому полігоні «Проходи» Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба, де відпрацював практичні навички застосування окремих зразків зброї та вибухівки.

21 травня 2016 року на митному посту «Ягодин» було викрито спробу Муто Грегуар Ісаак Рене разом із представником полку «Азов» незаконно вивезти зброю. При цьому, військовослужбовець заздалегідь повідомив українським спецслужбам про наміри француза скоїти терористичні акти.

У суді обвинувачений відмовився від давання показань на підставі положень ст.63 Конституції України. Попри таку позицію, його винуватість у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень повністю доведена наданими стороною обвинувачення та дослідженими в судовому засіданні доказами.

Крім цього, Муто Грегуар Ісаак Рене належить до прихильників правоконсервативної католицької політичної сили «Французьке відновлення» (Le Renouveau Francais). Після його затримання в Україні французькі правоохоронці провели обшуки у його помешканні і виявилио футболки з неонацистською символікою, запас хімічних речовин, які використовуються для виготовлення вибухівки, а також п'ять балаклав.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про затримання громадянина Франції, який готував низку терактів під час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

Також зазначалося, що француз планував переправити зброю через український кордон за винагороду у 3 тис. євро, але не знайшов охочих і вирішив зробити це сам.