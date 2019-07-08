Волкер пояснив, чого очікує після виборів до Верховної Ради



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«Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони щодо втілення Мінських домовленостей», - заявив Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер

За словами Волкера, президент Володимир Зеленський «має значний кредит довіри, як показали президентські вибори»

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер заявив, що вибори до Верховної Ради покажуть, чи є в країні підтримка втілення Мінських домовленостей та проведення реформ.

Про це Волкер сказав в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки».

«Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони щодо втілення Мінських домовленостей. Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуація з безпеки. Всі ці речі треба буде поновити, і, звичайно, ми підтримуємо Україну в цьому. Однак саме українська сторона має вести цей процес», - підкреслив він.

За словами Волкера, президент України Володимир Зеленський «має значний кредит довіри, як показали президентські вибори, але це ще не виявилось у голосах в Раді і підтримці конкретного стратегічного законодавства тощо».

«Ми дізнаємось лише після 21 липня, якими будуть результати, і чи зможе він формувати працюючу більшість у парламенті, необхідну, щоб підтримати як план втілення «Мінська», так і план реформ в Україні», - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

Джерело: Радіо Свобода