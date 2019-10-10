Володимире Олександровичу, пора відкривати другий конверт - Порошенко пожартував над Зеленським



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10 жовтня Зеленський провів пресмарафон Фото: пресслужба президента

Зеленський під час пресмарафону забагато уваги приділяв попередникам, вважає Порошенко

П’ятий президент Петро Порошенко поділився враженнями від пресмарафону нинішнього глави держави Володимира Зеленського, зазначивши, що той забагато уваги приділяв попередникам.

Відповідне відео опубліковане на сторінці відеоблогера Андрія Серебрянського у Facebook.

«Це мені дуже нагадує притчу про три конверти. Коли приходить новий керівник, йому вручають три конверти. На першому написано - вали все на попередників. На другому написано - бери відповідальність на себе. Про третій я свідомо говорити не буду. Володимире Олександровичу, час відкривати другий конверт», - заявив Порошенко.

Він додав, що півроку, які пройшли з дати виборів, це достатньо часу, щоб прозвітувати суспільству, що зроблено, які з передвиборчих обіцянок виконані.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.