Заява Зеленського на пресмарафоні має бути кінцем розмов про імпічмент - Трамп

Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня розповів, що хотів «затягнути в Україну» Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву глави української держави Володимира Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.

«Президент України щойно заявив, висловлюючись дуже категорично, що президент Трамп не чинив тиску і абсолютно нічого поганого не робив. Він використав найбільш категоричні висловлювання. Це мало б закінчити цю аферу демократів», - написав Трамп у Twitter.

