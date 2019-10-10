Заява Зеленського на пресмарафоні має бути кінцем розмов про імпічмент - Трамп



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Телефонна розмова Трампа і Зеленського відбулася у липні

Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня розповів, що хотів «затягнути в Україну» Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву глави української держави Володимира Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.

«Президент України щойно заявив, висловлюючись дуже категорично, що президент Трамп не чинив тиску і абсолютно нічого поганого не робив. Він використав найбільш категоричні висловлювання. Це мало б закінчити цю аферу демократів», - написав Трамп у Twitter.

The President of the Ukraine just stated again, in the strongest of language, that President Trump applied no pressure and did absolutely nothing wrong. He used the strongest language possible. That should end this Democrat Scam, but it won’t, because the Dems & Media are FIXED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 октября 2019 г.

«Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, що його суперечливий липневий дзвінок з президентом Трампом не передбачав хабарництва, шантажу чи ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи», - навів Трамп цитату про пресмарафон із сайту Fox News і від себе заявив: «Це має негайно припинити розмови про імпічмент».

“Ukrainian President Volodymyr Zelensky told reporters Thursday his controversial July call with President Trump involved no bribe, blackmail or quid pro quo, as impeachment-minded Democrats claim.” This should immediately end the talk of impeachment! https://t.co/0mOTK4dNC3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 октября 2019 г.

Як відомо, Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня заявив, що «хотів його (Трампа. – Ред.) затягнути в Україну».

«У спілкуванні з президентом Трампом я йому сказав, що у нас буде можливість зустрітися у Варшаві, і я йому сказав по телефону: «Я пропоную вам після Варшави заїхати в Україну». Для мене це була справа важка, але обов’язкова, бо я хотів, щоб він приїхав», - сказав президент.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Напередодні Пелосі звинуватила Трампа в приховуванні спроб тиску на Зеленського.

Трамп же назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.