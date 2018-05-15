Волонтер повідомив про ліквідацію вогневої точки бойовиків «разом із розрахунком»

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«Третя сила» придушила кулеметну точку противника на Луганщині

У районі селища Жолобок Луганської області противник розташував вогневу позицію, на якій встановив крупнокаліберний танковий кулемет. «Третя сила» спочатку придушила цю кулеметну точку противника, пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

«Спочатку вона придушила кулеметну точку невідомим калібром 100 мм, а коли все стихло, зверху насипала знову ж таки незрозумілим і невідомим калібром 120 мм», - зазначив він.

«Точку ліквідовано разом з її розрахунком», - додав волонтер.

«Скаржитися противнику особливого сенсу немає, оскільки всі попередні перевірки показали, що ЗСУ заборонених Мінськими домовленостями калібрів не використовує - все відведено на другу і третю лінію оборону й постійно там знаходиться, а хто це зробив, ми взагалі не в курсі», - заявив Мисягін.