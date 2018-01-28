Волонтерка: половину з поставлених на фронт санітарних автомобілів довелося ремонтувати
- Сьогодні, 17:59
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Міністерству оборони було передано 100 автомобілів, прийнята тільки половина
З 50 доставлених на фронт автомобілів «Богдан-2251» 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила членкиня Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Валентина Варава.
Вона пояснила, що п’ять автомобілів були відремонтовані на місці виїзною бригадою, 17 відправлені у пункти ремонту і ще у трьох виявили виробничий брак.
«З 50 автомобілів, які були поставлені на фронт (зараз там 45 авто), вже 20 автомобілів були в ремонті. Це при тому, що автомобілів, які пробігли понад 10 тисяч кілометрів, одиниці. 5 автомобілів було відремонтовано на місці виїзною бригадою. З тих 20 автомобілів, які були в ремонті, три — це заводський брак, вони повернуті. 17 авто пройшли ремонт, 10 вже повернуто у військові частини, 7 ще на обслуговуванні, з яких 2, як кажуть, вже готові», — розповіла волонтерка.
Згідно з державним оборонним замовленням, Міністерству оборони було передано 100 автомобілів. Наразі ЗСУ прийняли половину.
До 2009 року співвласником корпорації «Богдан» був Петро Порошенко. Тепер генеральним директором корпорації є Віталій Старосуд.