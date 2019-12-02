Волонтерка Звіробій пообіцяла прийти сьогодні на допит в ДБР у балаклаві



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Держбюро розслідувань запросило Марусю Звіробій на допит у понеділок на 11:00

Маруся Звіробій закликала людей підтримати її

Державне бюро розслідувань запросило волонтерку, учасницю бойових дій Марусю Звіробій на допит у понеділок, 2 грудня, на 11:00.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Звіробій також закликала людей підтримати її.

«Отже, група підтримки боротьби за свободу слова, візьміть відгул на годинки дві-три в понеділок, ДБР буде приймати в українців іспит, чи правильно ми зрозуміли, як треба себе вести», – написала волонтерка.

Вона також підкреслила, що балаклава на обличчі – це ознака неповаги до своїх співгромадян.

«Не поважаю ДБР. Буду в балаклаві і всіх запрошую. Пішли ви в дупу. Хочете шоу, буде шоу! За всіх будете відгрібати, особливо за Марченко!», – заявила вона, іронічно зазначивши, що наступною причиною кримінальної справи очікує «перебування в балаклаві в громадському місці».

До слова, Олег Сенцов вважає, що слова Звіробій, адресовані Володимиру Зеленському, «були дуже різкими».

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.