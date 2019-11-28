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    Думки вголос

    Як героїчні бійці СБУ штурмом брали вітальню волонтерки Марусі Звіробій

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Як героїчні бійці СБУ штурмом брали вітальню волонтерки Марусі Звіробій

    Якщо ж наступ на будинок волонтерки захлинеться, то, можливо, мова піде про розведення. На всяк випадок також побудують міст

    Мовою оригіналу

    Сегодня ночью героические сотрудники центрального аппарата ДБР, мужественные оперативники СБУ, и светлые рыцари из «Альфы», в результате тяжелого и продолжительного боя, в прямом эфире, превозмогая ожесточённое сопротивление особо опасного преступника Маруся Звіробій, неся тяжёлые репутационные потери, овладели плацдармом в прихожей отдельно стоящего дома в селе N, N-ского района N-ской области, где скрывалась эта коварная злодейка.

    После взятия первого рубежа обороны, трансляция прервалась.

    Неизвестно, что же происходит теперь на этом важнейшем участке фронта?!.

    Говорят, прямо сейчас на экстренном заседании политбюро СНБО, во главе с резидентом, принимается решение о переброске танковых и авиационных подразделений в район операции.

    Если же наступление захлебнётся, то, возможно, речь пойдет о разведении.

    На всякий случай, по месту построят мост.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ Маруся Звіробій
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