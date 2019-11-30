«Неоднозначна ситуація»: Сенцов відреагував на обшуки у волонтерки Звіробій



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Олег Сенцов розповів, що читав про обшуки у Марусі Звіробій

Сенцов вважає, що слова Звіробій, адресовані Володимиру Зеленському, «були дуже різкими»

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов назвав «неоднозначною» ситуацію з волонтеркою Марусею Звіробій, у якої правоохоронці проводили обшук.

Про це Сенцов сказав у коментарі виданню «Тиждень».

«Я читав про обшуки, це досить неоднозначна ситуація. У ній я не підтримую жодну зі сторін. Слова Марусі, адресовані (президентові України Володимиру) Зеленському, були дуже різкими. Проте й реакція влади, зокрема обшук, занадто нагадує репресивні методи», – заявив Сенцов.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.