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    ВООЗ не вистачає грошей на боротьбу з пандемією

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    Гроші потрібні терміново - ВООЗ не вистачає грошей на боротьбу з пандемією
    Гроші потрібні терміново

    Організації потрібно 11,5 млрд доларів на закупівлю тестів, кисню, масок, вакцин

    Всесвітній організації здоров'я не вистачає коштів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

    Через поширення штаму коронавірусу «Дельта», організації потрібно 11,5 млрд доларів на закупівлю тестів, кисню, масок, вакцин для бідніших країн.

    Велика частина грошей, запитуваних у партнерів ВООЗ, необхідна для покупки тестів, кисню і масок для бідніших країн. Четверта частина цих коштів повинна піти на закупівлю сотень мільйонів доз вакцин. Про це йдеться в документі ВООЗ, який потрапив у розпорядження видання.

    «Програма, створена на початку пандемії, як і раніше сильно недофінансована, і її координатори тепер визнають, що вона залишиться такою ж, оскільки багато урядів прагнуть задовольнити глобальні потреби Covid-19 «по-іншому», – сказав Reuters офіційний представник ACT-A.

    Загальний обсяг запитів на фінансування скоротився майже на 5 мільярдів доларів. Але для цього як і раніше потрібно 16,8 мільярда доларів і 7,7 мільярда доларів потрібні терміново.

    ВООЗ закликає виділити додатково 3,8 мільярда доларів крім 7,7 мільярда доларів на придбання 760 мільйонів доз вакцини проти Covid-19, які будуть доставлені в наступному році.

    «Ці варіанти покупки повинні бути реалізовані в найближчі місяці, інакше дози вакцини будуть втрачені», – попереджає ВООЗ в документі.

    Нагадаємо, раніше Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Вуханського інституту вірусології (WIV).

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    Теги: фінансування ВООЗ
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    ВООЗ не вистачає грошей на боротьбу з пандемією