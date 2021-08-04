ВООЗ не вистачає грошей на боротьбу з пандемією
Організації потрібно 11,5 млрд доларів на закупівлю тестів, кисню, масок, вакцин
Всесвітній організації здоров'я не вистачає коштів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.
Через поширення штаму коронавірусу «Дельта», організації потрібно 11,5 млрд доларів на закупівлю тестів, кисню, масок, вакцин для бідніших країн.
Велика частина грошей, запитуваних у партнерів ВООЗ, необхідна для покупки тестів, кисню і масок для бідніших країн. Четверта частина цих коштів повинна піти на закупівлю сотень мільйонів доз вакцин. Про це йдеться в документі ВООЗ, який потрапив у розпорядження видання.
«Програма, створена на початку пандемії, як і раніше сильно недофінансована, і її координатори тепер визнають, що вона залишиться такою ж, оскільки багато урядів прагнуть задовольнити глобальні потреби Covid-19 «по-іншому», – сказав Reuters офіційний представник ACT-A.
Загальний обсяг запитів на фінансування скоротився майже на 5 мільярдів доларів. Але для цього як і раніше потрібно 16,8 мільярда доларів і 7,7 мільярда доларів потрібні терміново.
ВООЗ закликає виділити додатково 3,8 мільярда доларів крім 7,7 мільярда доларів на придбання 760 мільйонів доз вакцини проти Covid-19, які будуть доставлені в наступному році.
«Ці варіанти покупки повинні бути реалізовані в найближчі місяці, інакше дози вакцини будуть втрачені», – попереджає ВООЗ в документі.
Нагадаємо, раніше Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Вуханського інституту вірусології (WIV).