У США опублікували доповідь про походження коронавірусу з китайської лабораторії

У документі наводяться «достатні докази» того, що вчені лабораторії китайського інституту працювали над модифікацією коронавірусів

Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Вуханського інституту вірусології (WIV). Про це повідомляє The Hill.

Як пише агентство, у документі наводяться «достатні докази» того, що вчені лабораторії китайського інституту за сприяння американських експертів і державних фондів Китаю і США працювали над модифікацією коронавірусів, і ці роботи могли бути секретними.

«Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів... Ми також вважаємо, що переважна кількість доказів доводить, що вірус «просочився» з WIV, і що це сталося десь до 12 вересня 2019 року», – йдеться у доповіді,

З цієї причини влада США повинна закликати Китай до відповідальності, вважають республіканці. Китай зі свого боку заперечує витік генетично модифікованого коронавірусу з лабораторії у Вухані.

Маккол також вимагає, щоб Конгрес наклав санкції на вчених з вуханьської лабораторії, а також на представників Комуністичної партії Китаю.

У причетності до події звинувачують і зоолога Пітера Дасзака, який представляв США у складі міжнародної групи експертів. Республіканці вважають, що він повинен постати перед судом.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що походження коронавірусу може так і залишитися таємницею.

Також відзначалося, що американська розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», аби зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

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