Вчені спростували поширений міф про коронавірус
Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе людям не відчувати страх перед щепленням від коронавірусу
Біологи з Університету Квінсленда в Австралії довели, що коронавірус не може змінити людський геном. Статтю з результатами дослідження вчені опублікували в науковому журналі Cell.
Знаючи, що такі віруси, як ВІЛ або вірус гепатиту B здатні порушити послідовність ДНК, австралійські біологи вирішили перевірити, чи володіє такою властивістю SARS-CoV-2.
Вчені вивчили механізм дії коронавірусу в клітці і не виявили ніякої активності щодо генів.
Автори дослідження підкреслюють, що вони повністю спростували теорію про вплив Covid-19 на генетичний код людини, яку використовують противники вакцинації.
Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе людям не відчувати страх перед щепленням від коронавірусу.
Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.