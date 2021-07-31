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    Вчені спростували поширений міф про коронавірус

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    Австралійські вчені спростували поширений міф про коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе людям не відчувати страх перед щепленням від коронавірусу

    Біологи з Університету Квінсленда в Австралії довели, що коронавірус не може змінити людський геном. Статтю з результатами дослідження вчені опублікували в науковому журналі Cell.

    Знаючи, що такі віруси, як ВІЛ або вірус гепатиту B здатні порушити послідовність ДНК, австралійські біологи вирішили перевірити, чи володіє такою властивістю SARS-CoV-2.

    Вчені вивчили механізм дії коронавірусу в клітці і не виявили ніякої активності щодо генів.

    Автори дослідження підкреслюють, що вони повністю спростували теорію про вплив Covid-19 на генетичний код людини, яку використовують противники вакцинації.

    Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе людям не відчувати страх перед щепленням від коронавірусу.

    Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

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    Теги: лікар ДНК населення вірус ВООЗ коронавірус
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    Вчені спростували поширений міф про коронавірус