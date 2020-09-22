ВООЗ повідомила про рекордне зростання кількості хворих на Covid-19 за минулий тиждень



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Приріст нових випадків зараження спостерігався майже у всіх регіонах світу, крім Африки

У період з 14 по 20 вересня зареєстровано майже 2 мільйони нових випадків захворювання на Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордне зростання кількості хворих коронавірусом за минулий тиждень майже 2 млн осіб, що на 6% більше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляється у звіті ВООЗ.

«У період з 14 по 20 вересня зареєстровано майже 2 мільйони нових випадків захворювання на Covid-19, що на 6% більше у порівнянні з попереднім тижнем та є найбільшою кількістю зареєстрованих випадків за один тиждень з початку епідемії», - йдеться у публікації.

Зазначається, що кількість нових летальних випадків скорочується. Минулого тижня від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 36 764 людини, що на 10% менше, ніж за попередні сім днів.

У ВООЗ повідомляють, що приріст нових випадків зараження спостерігався майже у всіх регіонах світу, крім Африки. Зокрема в Європі і Америці кількість хворих на Covid-19 збільшилася на 11% і 10% відповідно. На Америку, як і раніше, припадає половина всіх зареєстрованих випадків зараження та смертей. У США і Бразилії, найбільш постраждалих від пандемії країнах, за останній тиждень померли понад 5 тис. пацієнтів з Covid-19.

У європейському регіоні кількість заражень та летальних випадків за тиждень зросла на 11% і 27% відповідно.

Як повідомлялося, у світі станом на 22 вересня зафіксовано 31 518455 людей, які заразилися коронавірусом. Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 970080 людей, а одужало 23140678 людей. До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ (1 109 595).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.