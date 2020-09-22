У світі зафіксовано вже понад 31,5 млн людей, які заразилися коронавірусом



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До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ

Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 970080 осіб

У світі станом на 22 вересня загалом зафіксовано 31 518455 людей, які заразилися коронавірусом. Про це інформує Worldometer.

Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 970080 людей, а одужало 23140678 людей.

До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ (1 109 595).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.