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    У світі

    У світі зафіксовано вже понад 31,5 млн людей, які заразилися коронавірусом

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    До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ - У світі зафіксовано вже понад 31,5 млн людей, які заразилися коронавірусом
    До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ

    Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 970080 осіб

    У світі станом на 22 вересня загалом зафіксовано 31 518455 людей, які заразилися коронавірусом. Про це інформує Worldometer.

    Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 970080 людей, а одужало 23140678 людей.

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    До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ (1 109 595).

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли  – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

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