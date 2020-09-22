Хто першим отримає вакцину проти Covid-19?



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Президент Трамп обіцяє вакцину вже за кілька тижнів, а експерти у галузі охорони здоров'я вважають, що вона появиться приблизно через декілька місяців

. Але зрозуміло одне: коли вакцина буде готовою, вона спершу буде надзвичайно дефіцитною. Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?

Цього місяця з'явилися одразу дві рекомендації щодо порядку та пріоритетів вакцинації. Першу розробили експерти ВООЗ, які окресили групи людей, яким вакцина потрібна першочергово. Другий документ створили фахівці Національної академії наук, інженерії та медицини США (NASEM). На відміну від рекомендацій ВООЗ, план NASEM не лише визначив перелік осіб, які першими повинні отримати вакцину, а й розташував їх у пріоритетному порядку.

Обидві рекомендації – це поки що чорновики. Експерти схвально висловились про обидва документи. У плані NASEM їм, зокрема, імпонує те, що його автори звернули увагу на міноритарні расові та етнічні групи, які сильно постраждали від COVID-19. План ВООЗ, зі свого боку, перебуває ще на досить ранніх етапах розробки і потребує більше уваги до деталей.

«Дуже важливо, що різні групи експертів аналізують однакову проблему», – вважає Ерік Тонер, лікар невідкладної медицини та експерт з пандемії Центру охорони здоров’я Університету Джона Гопкінса у Балтиморі, штат Меріленд. І хоча плани у дечому відрізняються, Тонер бачить у них досить багато згоди: «Чудово, що у багатьох питаннях думки експертів зійшлися», – вважає експерт.

Згідно з чорновиком NASEM, першими у черзі за вакциною мають бути медики та вразливі категорії громадян. Це літні люди, які проживають у густонаселених районах, та люди з супутніми захворюваннями, які збільшують шанси важкого перебігу COVID-19, зокрема діабетом та хворобами серця.

Крім того, план NASEM надає пріоритет працівникам важливої інфраструктури, які через свою професію контактують з багатьма людьми, наприклад, водіям громадського транспорту та продавцям. Згідно з цим планом, пріоритет у доступі до вакцини також повинні отримати люди, які постійно проживають у місцях великого скупчення людей, таких як в'язниці та притулки для безхатьків.

Багаторівневий підхід, згідно з рекомендацією NASEM: Фаза 1: Медики, зокрема ті, які надають першу допомогу (5%) Фаза 2: Люди з супутніми захворюваннями, які різко збільшують шанси важкого перебігу COVID-19, та літні люди у густонаселених районах (10%) Фаза 3: Працівники важливої інфраструктури, вчителі та працівники шкіл, ув'язнені, мешканці притулків для безхатьків, решта літніх людей, а також люди з супутніми захворюваннями, які піддають їх помірному ризику (30%-45%) Фаза 4: Молоді дорослі, діти та працівники з ризиком зараження (40%-45%) Фаза 5: Усі решта (5%-15%)

Чимало країн мають власні плани розподілу вакцини в час пандемії, але вони здебільшого пристосовані до грипу, а не до нового коронавірусу. Ці плани найчастіше надають пріоритет дітям та вагітним жінкам, але цього немає ані в плані ВООЗ, ні NASEM, оскільки більшість клінічних випробувань вакцини не проводили на вагітних, а для дітей COVІD-19 здебільшого менше небезпечний, ніж грип. Власне, згідно з планом NASEM, діти у черзі за вакциною є одними з останніх.

На відміну від NASEM, експерти ВООЗ вважають, що найперше вакцину слід розподілити серед членів урядів. Водночас вони застерігають, що йдеться про досить вузьку групу урядовців: «Нас дуже непокоїть можливість, що унаслідок розширеного трактування цієї рекомендації може з'явитись привілейована каста людей, що опиняться в черзі за вакциною попереду усіх інших», – каже Рут Фаден, біоетик з Інституту біоетики ім. Бермана Університету Джона Гопкінса, яка брала участь в роботі експертної групи ВООЗ.

В обох рекомендаціях зроблено акцент на доступі до вакцини вразливих суспільних груп. В дороговказах ВООЗ, зокрема, йдеться про те, що багаті країни повинні докласти зусиль, щоб бідніші отримали вакцину ще на ранніх етапах розподілу. Під час пандемії H1N1 2009 року, за словами Фаден, «поки багаті держави нарешті визначились, як доставляти вакцину в країни з середнім та низьким рівнем достатку, пандемія уже закінчилася».

Але в рекомендаціях ВООЗ ще досі залишається нерозв’язаною проблема розподілу вакцини всередині однієї країни супроти її розподілу між країнами, вважає Анґус Довсон, біоетик з Університету Сіднея в Австралії. Іншими словами, чи повинні країни, які більше постраждали від вірусу, отримати вакцину раніше, аніж високопріоритетні групи в менш постраждалих країнах?

NASEM розробила свої рекомендації за дорученням Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) та Національного інституту здоров’я (NIH). Обидві організації наголосили, що план повинен враховувати «расові та етнічні групи», які непропорційно постраждали від COVID-19. У NASEM дійшли висновку, що ці групи постраждали здебільшого через соціально-економічні фактори, які пов’язані з системним расизмом. Зокрема, представники цих груп американського суспільства проживають в районах з вищим рівнем захворюваності та зайняті на роботах, які піддають їх вищому ризику зараження. Тож фахівці NASEM підійшли до завдання саме з цього погляду, не акцентуючи окремо на расовій або етнічній ідентичності.

«Ми справді хочемо бути впевненими, що расові меншини, які непропорційно постраждали від COVID-19, матимуть пріоритет у розподілі вакцини, однак через фактори, які підвищують ризик зараження, а не лише підкреслюють їхню расову чи етнічну ідентичність», – стверджує Хелена Ґейл, президент та головний виконавчий директор The Chicago Community Trust та співголова комітету NASEM, який розробив пропозицію розподілу вакцини.

За словами Рут Фаден, рекомендації NASEM врахували теперішній фокус на расовій несправедливості у Сполучених Штатах: «Читаючи цей документ, я хотіла побачити, чи справді він враховує теперішній культурний момент у США, чи справді він говорить про расизм та інші форми структурної нерівності, – і він дійсно це робить».

Запропоновані рекомендації містять довгий список важливих працівників, які повинні одержати першочерговий доступ до вакцини, зокрема продавців, перевізників та поштарів. Представники етнічних та расових меншин становлять непропорційно велику частку людей, які зайняті у цих професіях.

Стратегічна дорадча група ВООЗ продовжуватиме оновлювати свої дороговкази. Спершу потрібно проранжувати пріоритетні групи, а згодом залучити реальні дані із клінічних випробувань, зокрема те, наскільки вакцина виявилась ефективною серед старших людей. Хоча рекомендація адресована усім членам ВООЗ, жодна країна не буде зобов’язаною її дотримуватись.

У Сполучених Штатах NASEM повинна подати свої остаточні рекомендації у жовтні. CDC розгляне їх та покладе в основу власного плану, на який очікують до кінця року. Цей план стане обов’язковим для виконання для департаментів охорони здоров’я, лікарів та фармацевтів у США, які розподілятимуть вакцину серед населення.

Президент США Дональд Трамп обіцяє, що вакцина має бути готовою у листопаді – у час президентських виборів. Але усвідомлення того, що її створення можуть штучно прискорювати з політичною метою, може негативно вплинути на довіру до неї, вважає Сандра Кроуз Квін, поведінковий науковець з Університеті Меріленду у Коледж-Парку. А це, своєю чергою, може зашкодити усьому процесу вакцинації.

Nidhi Subbaraman

Who gets a COVID vaccine first? Access plans are taking shape

Nature, 17/09/2020

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc