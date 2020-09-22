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    В Україні за добу виявлено майже 2,9 тис. хворих на коронавірус

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    <span lang="UK">У лікарнях зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на Covid-19</span> - В Україні за добу виявлено майже 2,9 тис. хворих на коронавірус
    У лікарнях зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на Covid-19

    Минулої доби коронавірус забрав життя 59 людей

    В Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Це на 209 випадків більше, ніж днем раніше (2675). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли  – 59 (26).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

    Нагадаємо, в Україні за добу 20 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 2675 людей. Це на 291 випадок менше, ніж днем раніше (2966). 

    Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав ситуацію з поширенням коронавірусу в країні «досить напруженою», адже наразі зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на Covid-19.  

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