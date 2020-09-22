В Україні за добу виявлено майже 2,9 тис. хворих на коронавірус



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У лікарнях зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на Covid-19

Минулої доби коронавірус забрав життя 59 людей

В Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Це на 209 випадків більше, ніж днем раніше (2675).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

Нагадаємо, в Україні за добу 20 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 2675 людей. Це на 291 випадок менше, ніж днем раніше (2966).

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав ситуацію з поширенням коронавірусу в країні «досить напруженою», адже наразі зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на Covid-19.

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